Фракция БПП не намерена выходить из парламентской коалиции – Парубий

Вопрос выхода фракции партии "Блок Петра Порошенко" из парламентской коалиции в настоящее время не стоит, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий.



"Относительно выхода "Блока Петра Порошенко" из коалиции – я впервые от вас слышу о такой инициативе. Я общался сегодня с руководством "Блока Петра Порошенко". Насколько мне известно, не предусматривается даже постановка такого вопроса в повестку дня. Наоборот – есть общий совместный настрой на эффективную и продуктивную работу", - сказал А.Парубий на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, зачитает ли он заявление фракции БПП о выходе из коалиции, если таковое появится.

