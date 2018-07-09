В Одессе стартовали украинско-американские учения "Си Бриз-2018"

В Одессе в понедельник начались украинско-американские учения "Си Бриз-2018". Как сообщил в ходе церемонии открытия учений командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, в учениях примут участие представители 19 стран, общая численность личного состава – более 2 тыс. человек. В морской компоненте учений - 30 кораблей и катеров, включая турецкую подлодку; в воздушной – более 20 летательных аппаратов.



Тема учений – "Проведение национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе".



Особенностью учений этого года будет то, что управление всеми компонентами учений будет осуществляться с борта штабного корабля ВМС США, флагмана 6-го флота ВМС США Mount Whitney, который впервые принимает участие в "Си Бриз".



В основе многонационального штаба учений - личный состав недавно созданного морского командования ВМС ВСУ.



Основными элементами и заданиями учений станут действия противокорабельной и противоздушной обороны, высадка морского десанта, тактическое маневрирование.



Район проведения учений – Одесская и Николаевская области, а также полигоны северо-западной части Черного моря.

