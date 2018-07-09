Вопрос снятия депутатской неприкосновенности должен быть проголосован на этой неделе – Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет о необходимости рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности уже на текущей пленарной неделе.



"Я считаю, что на этой неделе должно пройти также результативное голосование по снятию депутатской неприкосновенности", - сказала И.Геращенко в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.



Она напомнила, что все политические силы, представленные в парламенте, во время своих избирательных кампаний обещали снять депутатскую неприкосновенность.



Как сообщалось, 19 июня Конституционный суд Украины (КС) признал конституционным президентский законопроект (№7203) о внесении изменений в статью 80 Основного закона (относительно отмены неприкосновенности народных депутатов), которым предполагается введение этой нормы с начала 2020 года.



Также КС предоставил положительное заключение по депутатскому законопроекту №6773 о внесении изменений в Основной закон, согласно которому депутатская неприкосновенность должна быть отменена со дня, следующего за днем опубликования документа.

