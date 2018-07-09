Борисполь возглавил европейский рейтинг аэропортов

Международный аэропорт Борисполь возглавил рейтинг самых быстрорастущих аэропортов Европы (ACI Europe) по итогам мая. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в понедельник, 9 июля.







Отмечается, что Борисполь занял первое место среди крупных европейских аэропортов, обслуживающих от 10 до 25 млн пассажиров.



"Борисполь продемонстрировал динамику на уровне + 22,2%, опередив в том числе аэропорты Афин, Варшавы и Будапешта", - говорится в сообщении.



Рейтинг ACI EUROPE за май включил 229 аэропортов, которые представляют более 88% европейского пассажиропотока.

