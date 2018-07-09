В Таиланде из затопленной пещеры спасли пятого подростка

Из затопленной пещеры в Таиланде, где оказались заблокированы 12 детей и их тренер, спасли пятого подростка. Об этом пишут СNN и The Guardian со ссылкой на источники.



О состоянии мальчика издания не сообщают. Тайские журналисты пишут в соцсетях, что после спасения из пещеры его доставили в больницу.



По данным CBS, также к выходу из пещеры вместе со спасателями приближается шестой подросток.



В конце июня 12 игроков футбольной команды и их тренер оказались заблокированы в одной из пещер на севере Таиланда из-за начавшихся ливней. Пропавших нашли 2 июля, а 8 июля началась операция по их спасению. Вчера из пещеры вытащили четверых детей.

