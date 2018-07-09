Назван способ сберечь деньги в случае кризиса

Аналитики JPMorgan Chase проанализировали пять последних глобальных спадов в экономике и назвали валюты, в которых стоит хранить сбережения во время кризисов. Об этом сообщает Bloomberg.



Эксперты, в частности, пришли к выводу, что в кризисные времена в первую очередь стоит избавляться от валют развивающихся стран. Отмечается, что такие валюты обесцениваются в среднем на 17 процентов в течение двухлетнего периода с начала спада.



Хранить сбережения, по оценкам JPMorgan, стоит в японских иенах, швейцарских франках, американских и сингапурских долларах. При этом иена наиболее предпочтительный вариант, так как она является самым дешевым средством страхования финансовых рисков.



В JPMorgan считают, что разговоры о мировом экономическом спаде на данный момент преждевременны, однако прорабатывают варианты на случай непредвиденных обстоятельств, в частности, на фоне разворачивающейся торговой войны.

