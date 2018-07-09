Минрегион рассматривает вопрос обустройства туалетов в метро

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины рассматривает возможность обустройства общественных туалетов на станциях метрополитена, сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.



"Возможно, непосредственно на перронах станций делать это (разместить туалеты – ИФ) будет сложно технически. Альтернативные варианты – проектировать общественные туалеты при входе в метро или в подземных переходах. Это будет удобно для людей. Во многих странах Европы именно так и сделано", - написал Л.Парцхаладзе на своей странице в Facebook.



По его словам, соответствующие изменения министерство может внести при обновлении государственных строительных норм касательно метрополитенов.



"В Украине есть примеры обустройства туалетных комнат для пассажиров метро на некоторых станциях харьковского метрополитена", - отметил замминистра регионального развития.

