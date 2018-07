Британским СМИ объяснили значение лозунга «Слава Украине!»

Посольство Украины в Великобритании на своей странице в Twitter отреагировало на появление в британских СМИ информации о том, что лозунг «Слава Украине!» является националистическим.



«Мы хотели бы напомнить [изданиям] The Sun и The Independent, что "Слава Украине!" означает "Glory to Ukraine!" — это патриотическое выражение вроде "Да здравствует Франция", "Да здравствует королева", "Пусть Польша будет Польшей"», — говорится в сообщении.



«Вы будете называть тех, кто повторяет эти фразы, националистами и освистывать их?» — вопрошают сотрудники дипломатического представительства Украины в Великобритании.