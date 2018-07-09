Сытник: в процедуре проведения аудита НАБУ есть пробелы

В процедуре проведения аудита Национального антикоррупционного бюро есть пробелы в части проведения аудита и его методологии. Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил в интервью DW, передает УНН. "Я не буду комментировать это напрямую. Но если мы проанализируем закон о Национальном антикоррупционном бюро, который регулирует процедуру проведения аудита, действительно там есть огромная пропасть по поводу порядка проведения аудита и методологии.



Есть предмет аудита, он состоит из двух частей. Первая - это эффективность работы бюро, и вторая - это независимость. По поводу независимости, видимо, на мой взгляд, очень много доказательств раз независимости, потому что власть действительно постоянно пытается нас уничтожить или обуздать, или давить. И здесь как раз аудит очень прост в этой части. Но в части как раз эффективности, это оценочное понятие", - заявил Сытник.



Сытник отметил, что законом не определены критерии эффективности НАБУ, поэтому до сих пор не понятно, как аудит будет происходить.



"Трудно оценить эффективность НАБУ, не оценивая эффективность прокуроров и не давая оценку работе судов, рассматривающих эти дела. Это такое очень оценочное понятия. Как это все будет использоваться в ходе аудита, очень трудно предсказать", - отметил он.

