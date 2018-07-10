Порошенко призвал разместить миротворцев ООН вдоль границы с Россией

Президент Украины Петр Порошенко считает, что РФ "должна согласиться" на развертывание миротворцев ООН на всей территории Донбасса, включая в районах границы.



"Я считаю, что единственный путь изменить ситуацию — это запечатать неконтролируемую часть украинско-российской границы и обеспечить выполнение минских соглашений. Москва должна согласиться на размещение под мандатом ООН многонациональной миротворческой операции на всей территории Донбасса, включая неконтролируемую часть границы с РФ", — заявил в понедельник Порошенко после переговоров с руководством ЕС в Брюсселе.



Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

