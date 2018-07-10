На украинском телевидении рассказали о "400-летней войне с Россией"

Украина воюет с Россией уже 400 лет, утверждает телеведущий Виталий Гайдукевич. С таким заявлением он выступил в эфире украинского "Пятого канала", принадлежащего президенту страны Петру Порошенко.



Журналист увязал гражданскую войну в Донбассе с походом гетмана Петра Сагайдычного на Москву в 1618 году. По его словам, это событие можно считать началом "большой освободительной войны" между Украиной и Россией (в действительности Московский поход Сагайдычного состоялся в рамках Русско-польской войны. — Прим. ред.).



"По сути, то, что сейчас на востоке делают солдаты ВСУ, — это то же самое, что делал Сагайдычный с казаками под стенами Кремля, войска Ивана Выговского под Конотопом. Кстати, сегодня праздник — 359 лет назад московитов разгромили под Конотопом. Это то, что делали отряды Болбочана в Крыму или части генерала Омеляновича-Павленко в первом рейде зимнего похода", — заявил Гайдукевич.



На Украине неоднократно звучали сомнительные высказывания об истории страны. Так, в апреле замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что война между Москвой и Киевом продолжается уже 300 лет. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова, Украина издревле была "мощной морской державой", а история ее флота начинается со времен Киевской Руси. Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. Как считает депутат Верховной рады Надежда Савченко, украинцы с четвертого-пятого века до нашей эры были "индивидуалистами".

