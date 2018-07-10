У Скотленд-Ярда нет доказательств связи инцидента в Эймсбери с нападением на Скрипалей

Доказательств, что отравление в Эймсбери напрямую связано с нападением в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, у следствия пока нет. Об этом в понедельник заявил журналистам в Лондоне глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.



"Расследование ведут офицеры контртеррористической полицейской сети Великобритании, и они не могут сказать в настоящий момент, связано ли нервно-паралитическое вещество, обнаруженное в этом инциденте, с нападением на Сергея и Юлию Скрипалей. Однако это остается главной линией нашего расследования", - информировал Басу.



По его словам, расследование должно строиться исключительно на фактах. "Сейчас мы сконцентрировали наши усилия на том, чтобы идентифицировать и установить местоположение того контейнера, который, как мы полагаем, мог стать источником заражения", - сказал он. Басу также отметил, что с тех пор, как были отравлены нервно-паралитическим веществом Скрипали и сержант полиции графства Уилтшир Ник Бэйли, ни у кого, кроме двух человек из Эймсбери, не было выявлено признаков подобного отравления.



Он предположил, что смерть 44-летней женщины Дон Стерджесс и критическое состояние ее спутника, 45-летнего Чарльза Роули, пострадавших в инциденте в Эймсбери, могут быть связаны с дозой их отравления. "Это означает, что они могли получить большую дозу отравления, и наша гипотеза состоит в том, что они должны были потрогать руками тот контейнер, который мы в настоящий момент разыскиваем", - сказал шеф контртеррористической полиции.



Басу также сообщил, что у Стерджес, скончавшейся вечером в воскресенье, остались трое детей - сыновья 23 и 19 лет и 11-летняя дочь, а также отец и мать.



По словам Басу, следствию удалось четко установить маршрут передвижения пострадавшей пары. Как указал представитель Скотленд-Ярда, в пятницу они находились в приюте для бездомных John Baker House в Солсбери, затем отправились на прогулку по городу, посетив Сады королевы Елизаветы, и вернулись обратно в приют.



Поздно вечером пара отправилась на автобусе в Эймсбери. На следующее утро в доме, принадлежавшем Роули, Стерджес почувствовала себя плохо. В субботу в 10:15 по британскому времени (12:15 мск) ей была вызвана скорая помощь, которая доставила женщину в госпиталь.



После этого Роули дважды выходил из дома, отметил Басу. Первый раз - чтобы пойти в магазин аптечной сети Boots, во второй - чтобы посетить баптистский центр Эймсбери. Состояние его здоровья ухудшилось в 18:20 (20:20 мск), к тому моменту он уже более трех часов находился дома.



Шеф контртеррористической полиции также сообщил, что следователям удалось идентифицировать минивэн Ford Transit красного цвета, на котором Роули передвигался в качестве пассажира по улицам Эймсбери перед тем, как почувствовал недомогание. Автомобиль доставлен в научно-техническую лабораторию минобороны в Портон-Дауне для проверки на наличие следов нерно-паралитического вещества.



Трое других людей, находившиеся в этом автомобиле, уже прошли обследование, и никаких признаков отравления нервно- паралитическим веществом или недомогания у них не выявлено.



44-летняя британка Стерджес и ее 45-летний спутник Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в марте, предположительно, были отравлены Скрипали. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.



Ранее сосед пострадавших в Эймсбери предположил в телеинтервью, что и Роули, и проживавшая с ним Стерджес, будучи наркозависимыми людьми, чье здоровье было подорвано, скорее всего, увидели нечто похожее на наркотики и взяли в руки то, что в итоге оказалось нервно-паралитическим веществом. Накануне вечером Стерджес скончалась, а Роули продолжает находиться в критическом состоянии в больнице городского округа Солсбери.

