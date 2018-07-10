Патриарх Кирилл обсудил Украину с делегацией Константинопольского Патриархата

В понедельник, 9 июля 2018 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей рабочей резиденции встретился с членами делегации Константинопольского Патриархата митрополитами Галльским Эммануилом и Смирнским Варфоломеем, передает служба коммуникации ОВЦС.



Со стороны Русской Православной Церкви во встрече также приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион и заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов.



В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с проблематикой сохранения межправославного единства, говорится в сообщении. То есть, судя по всему, речь шла о ситуации вокруг признания автокефалии украинской церкви.

