Антифашистке Лапинской, напавшей на "киборга" в Киеве, дали условный срок

Подольский районный суд Киева признал виновной Екатерину Лапинскую в групповом нападении на "ветерана АТО" и бывшего "защитника" Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича в Киеве, которое произошло вечером 2 мая 2018 года, и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, передает Интерфакс-Украина.



Согласно приговору суда от 3 июля 2018 года, текст которого размещен в Едином госреестре судебных решений, Подольский райсуд Киева признал Лапинскую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенные группой лиц).



Вместе с тем, суд освободил Лапинскую от отбывания наказания, если в течение испытательного срока (1 год) она не совершит нового преступления и выполнит возложенные судом обязанности.



В приговоре суда указано, что обвиняемая в ходе судебного разбирательства в полном объеме признала обвинение, о чем была заключена сделка. Сторонами сделки определено согласованное наказание, которое должна понести Лапинская за совершенное преступление.



Суд освободил Лапинскую из-под стражи в зале судебного заседания. Она обязана прибывать по требованием в суд, в производстве которого находятся материалы уголовного производства в отношении нее.



Как сообщалось, вечером 2 мая 2018 года на Подоле в Киеве неизвестные (три мужчины и две девушки) напали на "ветерана АТО" и бывшего "защитника" Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Во время драки с неизвестными один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину. Кроме того, злоумышленники применили газовый баллончик.



На записях с камер видеонаблюдения зафиксированы лица, которые вероятно могут быть причастны к совершению правонарушения.



Полиция начала уголовное производство по факту нападения на "ветерана АТО". По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство, совершение с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.



Вечером 6 мая сотрудники СБУ задержали в Харькове одного из подозреваемых в нападении на Вербича. Оперативники СБУ задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.



Как ранее рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, полиция пока не установила еще троих участников нападения на "киборга" Дмитрия Вербича в Киеве.

