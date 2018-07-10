Мэй назвала причины отставок Джонсона и Дэвиса

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что причиной, по которой ушли в отставку глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, стало их несогласие с планом по переговорам с ЕС и тем, как будут выглядеть отношения между Лондоном и Брюсселем после предстоящего "развода". Об этом она сообщила, выступая в понедельник в Палате общин британского парламента.



"Мы не согласились с тем, как наилучшим образом осуществлять нашу общую приверженность в уважении итогов референдума, но мне хотелось бы отметить работу бывшего министра по вопросам выхода из ЕС за те усилия, которые он приложил к тому, чтобы создать новое министерство и провести через парламент часть наиболее важных законов в истории целых поколений, а также отметить тот энтузиазм, который продемонстрировал бывший министр иностранных дел в продвижении в мире идеи глобальной Великобритании по мере того, как мы выходим из ЕС".



В ночь с воскресенья на понедельник о своей отставке объявил Дэвис, являвшийся главным переговорщиком официального Лондона в диалоге с Брюсселем по определению дальнейшего формата отношений между Великобританией и ЕС. Незадолго до выступления Мэй в парламенте также стало известно и об уходе с поста Джонсона, который считался лидером сторонников жесткого Brexit в британском кабинете министров.

