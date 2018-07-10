Лечение эндокринных заболеваний в медицинском центре «Омега-Киев»





Лето – время для активного отдыха. Пляжи, долгие прогулки и солнце, но не стоит забывать о здоровье своей щитовидной железы. Из всех эндокринных патологий заболевания щитовидной железы являются самыми распространенными в Украине.

Щитовидная железа это маленький 25-30-граммовый орган, похожий по форме на бабочку, и расположенный на шее чуть ниже щитовидного хряща. Функции щитовидной железы в жизнедеятельности организма чрезвычайно многогранны: она контролирует метаболизм и практически все аспекты здоровья, включая вес, настроение, состояние иммунитета и кровообращение

Щитовидная железа отвечает за синтез тиреоидных гормонов: Т3 (трийодтирозин) и Т4 (тироксин). Около 80% произведенных гормонов составляет Т4 а 20% - Т3. Именно Т3 является наиболее активной формой гормона щитовидной железы, и для поддержания его в необходимом количестве должно происходить преобразование Т4 в Т3.

Нарушения в работе щитовидной железы могут привести к серьезным заболеваниям: снижению активности (гипотиреоз), гиперактивности (гипертиреоз), воспалению щитовидной железы (тиреоидит) и раку щитовидной железы. Поэтому очень важно раз в полгода посещать эндокринологический центр и сдавать необходимые анализы.

У женщин в три раза больше вероятность развития рака щитовидной железы, чем у мужчин, при этом в более молодом возрасте (от 40 до 50 лет для женщин против 60-70 лет для мужчин). Среди причин, способствующих возникновению рака щитовидной железы. инсоляция занимает второе место после радиоактивного облучения.

Тем, кто собирается проводить летом много времени на солнце желательно предварительно пройти диагностическое обследование, сдать анализы на гормоны щитовидной железы, и соблюдать рекомендации врача-эндокринолога. Для пациентов с дисфункцией щитовидной железы – консультация эндокринолога является обязательным условием перед планированием летнего отдыха!

Людям с гипотиреозом загорать можно, но только при соблюдении определенных правил:

Противопоказано находиться на активном солнце с 11:00 до 16:00 ;

Стараться употреблять больше минеральной воды;

Избегать перегрева и уделять время водным процедурам;

По возможности избегать кондиционированного воздуха: резкие переохлаждения могут спровоцировать обострение эндокринных заболеваний.

При гипертиреозе и тиреотоксикозе инсоляция крайне нежелательна и даже опасна, так как заболевания, связанные с гиперфункцией железы вызывают повышенный метаболизм, тахикардию, раздражительность, а высокая солнечная активность приводит при этом к ухудшению состояния. Существует мнение, что при гипертиреозе можно загорать, если прикрывать шею или пользоваться солнцезащитными средствами. На самом деле, такие методы не эффективны: солнечные лучи воздействуют на иммунную систему через весь кожный покров, и таким образом влияют на функции щитовидной железы.