Авиаколлапс в Украине – футбольная спецоперация Кремля?

Панове туристы! Хватит спать на полу аэропорта. Кто еще не отдохнул на лазурном берегу Албании? Быстро грузимся на чартер. Экипаж ждать не может. Ему еще нужно перевести болельщиков из Саранска в Токио, доставить обратно в Хорватию Вукоевича и забрать прах кота Скрипаля из лондонского крематория. Потому что сборная Англии без этого талисмна отказалась выходить на поле Лужников. Считают, что им «пороблено». Так что кто не успеет добежать до самолета первым, тот станет новой жертвой спецоперации Кремля по созданию в Украине авиаколлапса.



Все слышали про организованный у нас Путиным авиаколлапс? Или надо рассказывать? Если коротко, нация собралась на отдых, а самолетов нет. Дружно, семьями сидим в аэропортах бюджетных курортов мира и ждем, когда нас заберут. Как перелетные птицы на “транзитной станции”: без еды, воды, выпивки и с одним туалетом на несколько рейсов. Рвущие сердце фотографии страданий блуждают по соцсетям, а популярные СМИ публикуют инструкции как выжить в переполненных аэропортах.







Официальная версия – всему причиной самолет MD-83 авиакомпании Bravo, который 4 июня “поскользнулся” в международном аэропорту «Киев» имени Сикорского (известном в народе как “Жуляны”) и совершил таким образом аварийную посадку.



Вчера прочитал в Facebook, что “провинившийся” самолет жестоко наказали: 5 июля его загрузили в трейлер и отправили “додому” – т.е. на кладбище самолетов, где его, видимо, и надыбала авиакомпания. Пишут, что ранее с самолета были сняты двигатели. И это правильно. Ничего не должно пропадать. Повесим на другой воздушный “гробик” и еще полетаем. Лет десять, как минимум.



Спрашиваете, почему другие запчасти не пригодились? Говорят, они сгорели. Некоторые особо наблюдательные пассажиры утверждали, что перед посадкой у самолета горело крыло и отвалились колеса. Но в музее авиации неподалеку от аэропорта «Жуляны» заявили, что самолет не загорался. Они следили. Чувствуете — конкурентная борьба развернулась. Между музеем авиации и утилизационным центром. Все хотят один и тот же самолет.



А ведь можно было бы подлатать крыло, приделать колеса от КРАЗа и еще летать и летать. И все украинские туристы счастливо отдохнули бы в Тунисе, Албании и на Майорке. Где еще задержки были? В смысле рейсов. В Египте? Из Харькова не могли долететь в Тиват (Черногория)? Туристы из Львова больше суток не могли вылететь в Барселону? Не понимаю, чего им во Львове не сидится? Могли бы дома отдохнуть. Заодно и город прибрать. Пока мусоросжигательный завод не построили.



Я вообще удивляюсь людям, которые в разгар экономического кризиса на родине вместо Коблево и Затоки летят куда- то в Батуми. Что они там не видели? Моря? Так и в Херсонской области того моря — хоть залейся. Хачапури не наелись? Ну, уж извините...



Я тут третий день петляю мимо хинкальных и шашлычных, ищу, где бы борща скушать. Нет нигде украинской кухни! Только грузинская – “У Гоги”, “У Вахи”, “У Сулико”, “Мама Манана”, “Манана Мама”, “Тбилиси”, “Тбилисо”, “Вино и Хачапури”, “Шашлык 100 грамм — 60 грн”. Вах-вах-вах!



Тоже захотелось в отпуск. Улететь куда-то подальше и немедленно. Податься в Монастир. Но в Монастир не получится, потому что рейс туда тоже отменен, и (цитирую новости) “300 украинских туристов не могут вылететь из аэропорта имени Хабиба Бургибы, расположенного в городе Монастир (Тунис)”. А не могут они вылететь, потому что маршрутка, пардон, самолет, умахал в Грузию, чтобы доставить домой николаевских туристов, застрявших еще в июне.



В общем, ситуация, согласитесь, сложная. Туристы есть. Самолетов нет. Министерство транспорта, которое теперь называется Мининфраструктуры, отморозилось и вылетело в трубу. В прямом смысле слова: они строят гиперлуп, просили не беспокоить.



Я и не беспокою. Разбираюсь сам. Пытаюсь понять, что сделал Путин, чтобы испортить нам лето. Пока вырисовывается не очень стройная, но все же картина, где отчетливо заметна рука Москвы, нога ФИФА и всемирный заговор против украинских отпускников.



Что настораживает: сачкуют все, и не только чартеры. Заявление гендиректора аэропорта “Борисполь” Павла Рябикина, что чаще всего задерживают рейсы мелкие чартерные перевозчики, а именно – Bravo Airways, Atlasjet Ukraine, SkyUp, Yanair и Anda Air, не выдерживает критики.



Сам лично читал на днях, что респектабельная европейская авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Киев якобы из-за шторма (кто-то в Киеве шторм наблюдал? А цунами? О наводнении не спрашиваю, – Автор). Поскольку отели в аэропорту были переполнены, украинцев сложили в рядочек в зале ожидания и накрыли сиротскими одеялками.





Я уже боюсь спросить, какая природная катаклизма помешала главной авиакомпании страны МАУ прилететь из канадского Торонто в Киев? Пишут, что официальной причиной отмены рейса, из-за чего пассажиры провели две незабываемые ночи в канадском аэропорту, стала... нестыковка рейсов с Air Canada, чей лайнер следовал из Чикаго в Торонто. Шо вы говорите! У всех авиакомпаний мира рейсы стыкуются, а у МАУ — нет.Потом появилась версия, которая мне показалась более правдоподобной, что “Международные авиалинии Украины” продали на 100 билетов больше, чем было мест в самолете. Из-за этого 100 человек оставили в аэропорту и предложили ждать следующий рейс.Вот это уже на нас похоже! Очень даже в духе перемен. Удивляюсь, почему пассажирам не предложили лететь стоя посменно. Понятно, что утомительно, но зато весело. Добавлю — было бы, если бы МАУ кормила и поила пассажиров в полете. Но поскольку еда, а тем более питие — это избыточная роскошь для тех, кто заплатил за украинский авиабилет по расценкам ведущих авиакомпаний мира, то “кру-кру-кру, в чужині умру, заки море перелечу, крилоньки зітру”.Если уже МАУ и австрийцы дают сбой, то что говорить об албанском лоукостере “Эрнест”, у которого на 25 рейсов три самолета. “Эрнест” – это вообще уникальная авиакомпания. Только у него стюардессы не говорят ни на одном языке мира, кроме албанского и – в объеме 10 слов – итальянского, зато все красотки как на подбор и с накладными ресницами (чувствуется, что сфера услуг в Украине и Албании развивается синхронно). И только в “Эрнесте” работают пилоты, которые прошли лучшие военные академии НАТО, но ввиду отсутствия у Албании военно-воздушных сил переквалифицировались на челночную перевозку украинских пассажиров.Бесстрашные и неутомимые албанские экипажи встают в пять утра и дуют из Тираны во Львов, из Львова в Бухарест, из Бухареста в Болонью, из Болоньи в Неаполь, из Неаполя в Киев, а потом, если топливо осталось — домой в Тирану. А если не осталось, то никто никуда не летит.На днях никто никуда не летел из Неаполя: украинцев растыкали по близлежащим (шесть часов езды, два лаптя по карте) аэропортам Аппенинского полуострова. Кого отправили в Рим поездом, кого в Болонью автобусом, посадили там на рейсы и вернули в неньку. Попытки отыскать “эрнестовский” Airbus в Неаполе не увенчались успехом. Он куда-то смылся вместе с молодым и бодрым экипажем.А хотите расскажу вам, куда исчезают самолеты, которых не дождались украинские туристы? Они, сволочи, летят в Россию. На футбол. Я давно подозревал, что затея с Чемпионатом мира по футболу, как и аннексия Крыма, была продумана Путиным “зазадалегідь”, как сказал бы Парубий.Они специально подгадали свой чемпионат к нашему отпускному сезону и годовщине безвиза. Дождались, когда население страны в душных очередях вырвет из лап бюрократии свой счастливый билет в Европу — биометрический паспорт, и отправиться по нему... в турецкую Анталию. Почему в турецкую? Не спрашивайте. Это глубоко ментальный вопрос, и я не готов на него ответить.А тем временем наши доблестные спецслужбы вместе с не менее доблестными органами власти освободили территорию Украины от а) российских туроператоров, б) воздушных судов российских туроператоров и в) крупных иностранных лоукостеров, пытавшихся позариться на монопольное положение МАУ.И в результате оказалось, что перевезти по воздуху примерно 1,7 млн. украинцев в год — это серьезная проблема, поскольку нужно в течении месяца перекинуть свыше 4 млн. человек со всего мира на матчи ЧМ-2018 в Россию.Вы хотя бы понимаете, какое это масштабное “переселение народов”? Со своими нюансами. Болельщики же заранее не знают, на каком этапе их команда вылетит. Или наоборот – пройдет дальше. Некоторые, кто сильно побогаче, ждут до последнего момента, и покупают билет, когда их фавориты пробились на следующий уровень.Вы мне возразите, что билетов нет. А я вам отвечу, что были бы деньги, а билеты найдутся. И самолеты тоже найдутся. Ну, посидят наши туристы лишний день-другой в каком-нибудь курортном аэропорту. Поскулят в Facebook. Зато авиакомпании, у кого авиапарк более-менее приличный, смогут за месяц насобирать на маленький Boeing. Вовремя подставив плечо коллегам, у которых не хватает своих бортов.И пусть кто-то скажет мне, что я все вру и наши чартеры срываются не из-за Чемпионата мира по футболу. А просто потому, что у одного единственного самолета в “Жулянах” отломалось “рулевое перо”.Понятно, что причина не только в российской агрессии на наше воздушное пространство, а и в том, что не все подобранные украинскими компаниями на свалках самолеты одинаково хороши.Давеча, например, был факт, когда при выполнении рейса "Харьков-Батуми" во время набора высоты самолетом Boeing 737-400 авиакомпании YanAir “произошло выпадение кислородных масок на пассажиров". Перепуганные пассажиры разбушевались, и экипаж, опасаясь, что они разнесут самолет, предпочел вернуться обратно.Я бы, честно говоря, тоже струхнул, если бы на меня свалилась ни с того ни с сего кислородная маска. Хотя для безвизового украинского туриста эта ситуация должна быть понятной и приемлемой. Мы же не какие-то там перуанцы, которых привезли в Московию, посадили на бесплатный поезд и отправили за Урал с вином и пивом в вагоне-ресторане. Мы патриоты. И каждый раз, получая кислородной маской по морде, должны выкрикивать СУГС!И в этом контексте советую нашим авиакомпаниям присмотреться к замечательному “аутлету” в пустыне Мохаве (США), где нас с нетерпением ожидают винтажные летательные аппараты, идеально приспособленные под перевозку украинских туристов. То, что гарантировано не взлетит, можно распотрошить на запчасти и прикрутить к подлодке “Запорожье”. Не взлетим, так поплаваем!