В Украину запрещен ввоз еще двух российских книг из-за пропаганды

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) из-за пропаганды страны-агрессора запретил ввоз в страну книг "Душа в темноте" Татьяны Степановой, а также "Лучший среди мертвых" Николая Леонова и Алексея Макеева.



"Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз на таможенную территории Украины двух книг российского издательства "Эксмо", в содержании которых присутствуют признаки российской пропаганды", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в понедельник.



Отмечается, что отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины



Согласно сообщению, в книгах "Душа в темноте" и "Лучший среди мертвых" эксперты обнаружили признаки пропаганды властей государства-агрессора и прославление деятельности российских правоохранительных органов. Импортер планировал завезти для распространения в Украине по 5 тыс. экземпляров каждого издания.



"На книги, в содержании которых выявлены признаки российской пропаганды, субъект хозяйствования подал весь необходимый пакет документов, в том числе положительные рецензии, предоставленные профессором политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Александром Демьянчуком", - отмечают в Госкомтелерадио.



На данный момент в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг находится 58 изданий.



Ранее Госкомтелерадио отменило запрет на ввоз в Украину книги российского библеиста Андрея Десницкого "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век".

