Михаил Боярский: Лозунг "Слава Украине" могут кричать все

Советский и российский актер Михаил Боярский высказался по поводу нашумевшего видео с защитником сборной Хорватии Домагой Видой, где он произнес "Слава Украине". По мнению актера, в данном лозунге нет ничего предосудительного.



"Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что же плохого в этом", - отметил он в комментарии Газете.Ru.



Известно, что Домагой Вида оказался в центре скандала из-за опубликованного видео в поддержку Украины, которое было записано после победы сборной Хорватии над сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу. Видео вызвало бурную реакцию.



Сам футболист получил предупреждение от ФИФА, в то время, как его компаньона Огнена Вукоевича оштрафовали и уволили из тренерского штаба команды.

