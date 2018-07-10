Президент не собирается распускать парламент - Денисенко

Информация о встрече Президента с фракцией БПП, где он якобы заявил о возможном роспуске парламента не соответствует действительности. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат, представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко, передает корреспондент УНН.



"Мне больше всего понравилась цитата, которая больше всего разошлась (в СМИ о встрече Президента с фракцией БПП- ред.), что на встрече с фракцией якобы Президент Украины заявил, что он может рассмотреть вопрос роспуска парламента. Но могу сказать, что не было встречи с фракцией. Поэтому в данном случае ни о каком выходе из коалиции речи не идет", - подчеркнул В. Денисенко.

