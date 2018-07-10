Джонсон: После Brexit Великобритания превратится в колонию ЕС

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что страна движется к статусу колонии Евросоюза, так как принимает на себя определенные обязательства, не имея при этом возможности влиять на действия ЕС. Об этом он написал в открытом письме премьеру Терезе Мэй.



«Мы действительно держим путь к статусу колонии. Многие будут бороться, чтобы увидеть экономическое или политическое преимущество этой договоренности», - отметил Джонсон.



По словам экс-министра, он не мог более оставаться в правительстве, понимая, что его взгляды на Brexit не разделяет большинство кабинета.



Как сообщал ForUm, 9 июля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Он стал вторым за день министром, принявшим такое решение.



Решение Джонсона было оглашено за 30 минут до того, как Тереза Мэй должна выступить перед парламентом по поводу ее нового плана Brexit.

