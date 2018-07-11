Прокуратура просит суд продлить арест директора "РИА Новости Украина" Вышинского

Прокуратура просит суд продлить арест директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.



"Херсонским городским судом Херсонской области 11.07.2018 года в 13:00 часов будет рассматриваться ходатайство о продлении сроков содержания под стражей в отношении руководителя "РИА Новости Украина", - сказано в нем.



Данное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

