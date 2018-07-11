Прокуратура просит суд продлить арест директора "РИА Новости Украина" Вышинского

Прокуратура просит суд продлить арест директора "РИА Новости Украина" Вышинского

Прокуратура просит суд продлить арест директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Херсонским городским судом Херсонской области 11.07.2018 года в 13:00 часов будет рассматриваться ходатайство о продлении сроков содержания под стражей в отношении руководителя "РИА Новости Украина", - сказано в нем.

Данное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.