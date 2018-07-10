Телеведущая раскрыла постыдный секрет «вечной молодости»

Телеведущая раскрыла постыдный секрет «вечной молодости»

Телеведущая Лизи Канди (Lizzie Cundy) призналась, что на протяжении многих лет приуменьшала свой возраст ради успешной карьеры. Об этом она сообщила в интервью таблоиду The Sun.

Канди приходилось все время отнимать от реальной цифры от двух до пяти лет. Она была уверена, что в противном случае останется невостребованной. «Мне сказали, что я не получу работу на телевидении, если не буду так делать. Поэтому мне долгое время было 37», — призналась ведущая.

Канди отметила, что ей было чрезвычайно сложно лгать, так как она по природе является честным человеком. К тому же ее возраст стал предметом насмешек школьных друзей, которые знали ее с детства.

Свое признание телеведущая приурочила к прошедшему 50-летнему юбилею, совпавшему со съемками в шоу My Shirley Valentine Summer. Со слов Канди, пережитый опыт ее изменил. Телезвезда, являющаяся фанаткой пластической хирургии и косметологии, приняла решение временно отказаться от макияжа и даже заменить крупные импланты в груди на более естественные.

В рамках шоу My Shirley Valentine Summer восемь известных женщин старше 40 лет едут в отпуск на греческий остров, чтобы отдохнуть и найти любовь. Эту передачу часто сравнивают с известным британским реалити «Остров любви» (Love Island), где юные участники строят романтические отношения.