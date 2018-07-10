«Реал» нашел замену Роналду
Мадридский «Реал» сформировал шорт-лист потенциальных новичков, один из которых может заменить в команде нападающего Криштиану Роналду, в случае его ухода из клуба. Об этом сообщает AS.
Первым в списке идет нападающий ПСЖ Неймар, вторым — его партнер по команде Килиан Мбаппе. Третий вариант в шорт-листе — атакующий полузащитник «Челси» Эден Азар.
Однако, по информации издания, в контрактах обоих форвардов ПСЖ нет фиксированных сумм отступных. Из-за этого «Реалу» будет сложно оформить переход Неймара или Мбаппе, если парижский клуб сочтет нецелесообразным продавать кого-то из них.
Источник: Спорт.ua
16:24