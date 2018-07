Guadian: Джонсон самый переоцененный политик в Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который 9 июля ушел в отставку и покинул правительство премьер-министра Терезы Мэй, является самым переоцененным политиком в Британии, пишет The Guardian в редакционной колонке.



«Национальный позор» — так характеризует британская газета экс-главу МИД. Издание отмечает, что Джонсон был «до неприличия бесполезным министром иностранных дел». Помимо этого, политик уменьшил авторитет Великобритании в мире, считает The Guardian. Издание также отмечает, что он испортил собственную репутацию не в последнюю очередь своей похвалой президенту США Дональду Трампу.



«Британскому правительству лучше без него», — констатирует The Guardian.



В материале отмечается, что в ближайшее время станет ясно, cможет ли премьер-министр Великобритании Тереза Мэй управлять новой политикой по Brexit, которая больше склоняется к Европе.



Это были серьезные отставки, пишет газета, но не политики, которые уходили в отставку.



В течение 18 часов двое членов правительства Великобритании подали в отставку: министр Великобритании по делам выхода из Европейского союза Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.