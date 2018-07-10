«Слава Украине»: Пользователи Facebook обвалили рейтинг страницы ФИФА

Пользователи соцсети Facebook организовали флешмоб в поддержку хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, посвятивших Украине победу своей сборной в матче с Россией на Чемпионате мира-2018.



Пользователи ставят самую низкую оценку ФИФА и пишут сообщения «Слава Украине» на разных языках,а также обвиняют организацию в коррупции и заангажированности.



В настоящее время страница ФИФА получила более сотни тысяч негативных оценок.



Как сообщал ForUm, в 1/4 финала ЧМ-2018 Хорватия обыграла Россию со счетом 6:5.



После победы защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич записали видеообращение к украинцам.



Оба футболиста долгое время играли за киевское «Динамо»: Вида – с 2013-го по 2018-й, Вукоевич – с 2008-го по 2015-й.



Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.



ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.

