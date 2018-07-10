До осени секвестра госбюджета не будет – глава бюджетного комитета

Вопрос секвестра государственного бюджета Украины на 2018 год до осени рассматриваться не будет, заявляет руководитель бюджетного комитета Верховной Рады Андрей Павелко.



"Это больше вопрос Министерства финансов. Сейчас этот вопрос не выносился, не рассматривался ни на комитете, ни в Министерстве финансов", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.



На уточняющий вопрос, значит ли это, что до осени секвестра бюджета не будет, он сказал: "Да".

