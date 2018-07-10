Рада вряд ли ограничит доступ журналистов в кулуары - Пинзеник

Ограничение доступа журналистов в кулуары Верховной Рады может способствовать предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций, но соответствующее решение вряд ли будет принято, считает руководитель комитета по вопросам регламента Павел Пинзеник.



"В Верховной Раде Украины аккредитовано более 4 тыс. журналистов, однако не все из них являются сотрудниками СМИ. Это приводит в конечном итоге к крайне неприятным вещам, скандалам, иногда даже дракам при участии и журналистов, и народных депутатов, и между ними. Это категорически недопустимо… то что с этим необходимо было что-то делать это факт", - сказал он журналистам во вторник в Киеве, комментируя решение регламентного комитета относительно письма пресс-службы Верховной Рады касательно вопросов деятельности журналистов в Верховной Раде.



П.Пинзеник пояснил, что вопрос порядка аккредитации журналистов в Верховной Раде определен постановлением парламента и нардепы своим решением могут вносить изменения туда, а главным комитетом в данном вопросе является комитет по вопросам свободы слова и информационной политики.



В то же время, добавил он, данный комитет продолжительное время не принял никакого решения по данной проблеме, в связи с чем вопрос поступил на рассмотрение регламентного комитета. При этом П.Пинзеник подчеркнул, что регламентный комитет некомпетентен в вопросах взаимодействия со СМИ, добавив, что совершенствование порядка взаимодействия аппарата парламента со СМИ необходимо.



"Обращаться в регламентный комитет, который отвечает за конфликты в парламенте, наверное, нужно в последнюю очередь. Складывается впечатление, что вы ни о чем не договорились. Я имею в виду ни аппарат между собой, ни профильный комитет, ни Верховная Рада Украины, ни журналистская среда… и пришли в комитет, в котором решаются конфликты. А как решаются конфликты, когда например, в детском саду возникают конфликты? Ты иди в тот угол, а ты в тот. У каждого свои методы. Я не знаю, как делать аккредитацию, я знаю, как сделать, чтобы не было конфликтов. Меньше будете пересекаться – меньше будет конфликтов. Знаете, как урегулировать другим путем – дай Бог", - сказал руководитель комитета.



Он отметил, что организация работы журналистов на третьем этаже кулуаров парламента без допуска их на второй этаж кулуаров, куда есть выходы из сессионного зала, является одним из вариантов решения сложившейся ситуации. Однако нардеп выразил сомнение, что такое решение будет поддержано.



Комитет по вопросам регламента, рассмотрев письмо руководителя пресс-службы аппарата Верховной Рады относительно упорядочивания работы аккредитованных в парламенте журналистов и технических сотрудников СМИ, рекомендовал аппарату создать рабочую группу.



Рабочая группа должна будет подготовить предложение о создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров парламента, подготовить изменения в положения об аккредитации журналистов, а также внести изменения в положения, которые определяют порядок доступа к открытым пленарным заседаниям парламента.



Это решение вызвало негодование у парламентских журналистов, которые опасаются, что второй этаж кулуаров, где обычно происходит общение народных депутатов с журналистами, закроют для последних.



"Со вчерашнего вечера, когда эта информация о решении регламентного комитета начала широко освещаться, столько появилось защитников журналистов. Поверьте, на этом сделают такую политику, и точно эта инициатива не будет поддержана", - выразил убеждение П.Пинзеник.



В свою очередь, заместитель председателя комитета по вопросам свободы слова Ольга Червакова (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщила, что комитет обсуждал данную проблему и предлагает создать общественный совет при пресс-службе парламента, который будет состоять из давно работающих в Верховной Раде журналистов.



"Это все на самом деле не очень смешно... нормальные журналисты не должны страдать из-за фейковых журналистов, и эта дискуссия в нашем комитете также велась", - сказала О.Червакова журналистам в кулуарах Верховной Рады.



По её словам, комитет предлагает изменить положение об аккредитации журналистов в Верховной Раде и "чётко разделить тех людей, которые занимаются освещением работы Верховной Рады и ходят сюда исходя из профессиональной необходимости, ... и тех людей, которые приходят и занимаются тут обычным "решаловом", и проходят в Верховную Раду по карточкам аккредитации журналистов".



"Мы предлагаем создать общественный совет при пресс-службе из журналистов, которые давно работают и которые будут предоставлять пресс-службе общественные экспертизы, непосредственные рекомендации, если будут возникать какие-то конфликтные ситуации", - отметила О. Червакова.



Народный депутат также сообщила, что уже готов проект пресс-центра, где смогут работать журналисты, аккредитованные в Верховной Раде.

