В Беларуси собирают подписи за запрет георгиевской ленты

В Беларуси предлагают ввести административную ответственность за распространение георгиевской ленты. Об этом сообщает Радио Свобода.



Соответствующая петиция появилась на местном сайте petitions.by. Ее предполагается направить в правительство страны и "палату представителей".



Авторы петиции считают необходимым запретить георгиевскую ленту и ее изображения для изготовления и распространения, а также публичного использования, демонстрации и ношения. Однако в обращении предлагается определить перечень мест, на которые запрет распространяться не будет: документы, оригиналы боевых флагов, государственные награды, могильные плиты.

