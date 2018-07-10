Водители на "евробляхах" выйдут завтра под Раду

Активисты "Автоевросилы" сегодня, 10 июля, в Киеве анонсировали акцию протеста в правительственном квартале. Об этом сообщает UBR.ua.



Протестующие потребуют до конца года принять закон о растаможке автомобилей на еврономерах до конца года. "Завтра на 6:00 утра запланирована очередная акция перед Кабмином и Верховной Радой. Наши основные требования: получить гарантии, что закон о доступной растаможке для всех будет принять до конца года", - рассказали активисты.



Напомним, эксперты считают, что ситуация с автомобилями на еврономерах не изменится в ближайшее время, несмотря на то, что в Верховной Раде рассматривается большое количество различных законопроектов по данной проблеме.

