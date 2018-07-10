Порошенко назвал самую большую угрозу для российской агрессии

Украина сделала значительно больший вклад в глобальную безопасность, чем получила взамен, и неизменна на пути своих евроатлантических устремлений, отмечает президент Украины Петр Порошенко в своей статье, опубликованной на сайте газеты Financial Times. "В политике безопасности я буду продолжать призывать к укреплению связей Украины с НАТО. Это наш суверенный выбор, и никакая другая страна не должна иметь право вето на наши амбиции", - подчеркивает П.Порошенко.



"До сих пор Украина вносила больше вклада в глобальную безопасность, чем получила взамен. Принимала участие в миротворческих операциях под руководством НАТО. Или приняла оборонный бюджет в размере 6% от валового внутреннего продукта, что намного превышает целевой показатель НАТО в 2% ВВП. Недавно принят закон о национальной безопасности, который приблизит Украину к стандартам НАТО", - отметил глава государства.



По его словам, на текущей неделе он намерен объявить об увеличении вклада Украины в миротворческую миссию НАТО по поддержанию мира в Афганистане. "Я продолжу содействовать основополагающей роли, которую играют миротворцы, где бы они ни были необходимы, в том числе в оккупированном Донбассе", - отметил президент.



По словам П.Порошенко, РФ боится европейской и евроатлантической интеграции Украины. "Мой опыт в том, что Кремль ничего так не боится, как нашего единства и решимости. Полная интеграция Украины в европейские и трансатлантические системы является самой большой угрозой для российской агрессии", - отметил он.



"Поэтому моя амбиция заключается в том, чтобы перевести европейские устремления Украины в более тесные союзы с ЕС, начиная с цифрового рынка, таможенного сотрудничества и энергетической солидарности, включая обязательство европейских столиц принять участие в восстановлении городов на Донбассе", - добавил П.Порошенко.

