Эрдоган назначил своего зятя министром финансов Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил своего зятя Берата Альбайрака на должность министра финансов и казначейства в обновленном кабинете министров. Об этом сообщает AFP.



«Эрдоган обнародовал первый кабинет в рамках новой системы, назначив своего 40-летнего зятя Берата Албайрака на ответственный пост министра финансов», - говорится в сообщении, передает 112 Украина.



Мевлют Чавушоглу сохранил пост главы МИД. Министром обороны стал Хулуси Акар, ранее глава Генштаба Турции.



Напомним, Эрдоган принял присягу в качестве первого главы Турции периода президентской республики. Таким образом, Турция официально изменила форму правления, превратившись из парламентской в президентскую республику.

