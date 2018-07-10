Федерация футбола Украины компенсирует хорвату Вукоевичу штраф FIFA

Федерация футбола Украины решила компенсировать хорватскому футбольному специалисту, экс-игроку Динамо Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него FIFA за возглас "Слава Украине".



Об этом рассказал президент ФФУ Андрей Павелко в кулуарах парламента, пишет Украинская правда.



Павелко пришел в Раду в футболке сборной Хорватии (но не в футболке Домагоя Виды или Вукоевича, а в футболке футболиста Ракитича).



"Мы в ФФУ решили компенсировать Вукоевичу штраф, наложенный на него, и, если он сочтет возможным, предложить ему работу в ФФУ", - сказал Павелко.



Он отказался комментировать решение хорватов об увольнении Вукоевича с поста тренера-ассистента, "поскольку является заинтересованной стороной".



"Сейчас изучаем юридическую плоскость для помощи при решении Огнена об апелляции или при подаче в КАС (Спортивный арбитражный суд - Прим. Ред.). Мы предоставим полную юридическую и финансовую помощь в этом вопросе", - сказал Павелко.



Он также добавил, что никакой политики в словах "Слава Украине" не видит, и этот вопрос (озвучивание любви к своей стране - Прим. Ред.) будет поднимать на следующем заседании комитета ФИФА в Цюрихе.



Напомним, 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию и после матча экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида, который забил гол в том матче, а также Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами "Слава Украине!"



Дисциплинарный комитет ФИФА расценил обращение как политический жест и вынес предупреждение Виде. А Хорватский футбольный союз предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.



Позже хорватская федерация сообщила, что уволила Вукоевича с должности помощника тренера сборной Хорватии и отчислила его из состава делегации на ЧМ-2018.

