В Киевской области задержали 76-летнего педофила

В с. Каратыши Мироновского района Киевской области задержан мужчина, который путем шантажа склонял 14-летнего ребенка к половым отношениям. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области, передает УНН.



“Злоумышленником оказался 76-летний местный мужчина, в доме которого все это и происходило”, — говорится в сообщении.



По спецлинии 102 обратилась мама потерпевшей девочки и сообщила, что в течение двух лет мужчина из соседнего села, угрожая тем, что все расскажет в школе, где учится ребенок,понуждал ее к половым отношениям. Девочка сняла на телефон все эти непристойности, что и послужило доказательством для задержания педофила.



Как отмечается, мужчина немедленно был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

