Половина украинцев не поддерживает земельную и пенсионную реформы – опрос

Почти каждый второй (49%) опрошенный украинец не поддерживает земельную реформу (отмену моратория на продажу земель сельхозназначения), приватизацию государственных предприятий (47%) и пенсионную реформу (46%), свидетельствуют результаты исследования, проведенного GfK Ukraine и Qand Q Research.



Согласно обнародованным во вторник в Киеве результатам соцопроса, 45% респондентов не поддерживают медицинскую реформу, 38% - судебную реформу, 33% - реформу среднего образования, по 26% - реформу армии и децентрализацию и 21% - проведение масштабного ремонта дорог.



В то же время, 62% опрошенных поддерживают ремонт дорог, 41% -децентрализацию, 37% - реформу армии. Уровень поддержки населением прочих перечисленных реформ ниже такового показателя у реформы ВСУ.



Кроме того, респонденты отмечают, что хуже всего проинформированы о судебной реформе (41% - не проинформированы, 38% - знают, но хотели бы знать больше, 19% - хорошо проинформированы), а лучше всего проинформированы о медреформе (9% - не проинформированы, 51% - знают, но хотели бы знать больше, 38% - хорошо проинформированы), а далее по спадающей идет информированность о таких реформах: ремонт дорог, децентрализация, пенсионная реформа, земельная реформа, реформа образования, приватизация, реформа армии.



Всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 27 июня по 1 июля 2018 года Методом телефонного интервью опрошено 600 респондентов, проживающих в населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическая погрешность выборки не превышает 4%.

