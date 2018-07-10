В Киеве "продавец" авто прострелил покупателю ноги

Сегодня, 10 июля, в Киеве на Софиевской Борщаговке произошло разбойное нападение. Об этом сообщает в Facebook сообщество "Киев Оперативный"



На линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что на улице Заречной, 68, лежит неизвестный с огнестрельным ранением ног.



По одной из версий - он хотел приобрести автомобиль, но "продавец" пришел с автоматическим оружием.



Также отмечается, что у покупателя забрали все деньги и скрылись в неизвестном направлении.



Полиция ввела план "Перехват", на месте работает следственно-оперативная группа.

