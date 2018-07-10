ЕС предоставил 5 млн евро населению Чернобыльской зоны

ЕС предоставил 5 млн евро помощи населению, проживающему вблизи Чернобыльской зоны отчуждения, передает УНН со ссылкой на Представительство Европейского Союза в Украине.



“Европейский Союз выделил 5 млн евро на медицинское и лабораторное оборудование для больницы, информационный центр, теплицу, установку для сжигания лесных отходов, радиологическое картографирование территории и регулярное медицинское обследование детей Иванковского района”, — говорится в сообщении.



Депутат Европейского парламента Мишель Ривази отметила, что пять миллионов человек живут на загрязненной территории размером 150 тыс. кв. км.



“Международная поддержка не должна ограничиваться безопасностью ядерных реакторов и должна также сосредотачиваться на людях, их здоровье и условиях, в которых они живут”, — подчеркнула она.

