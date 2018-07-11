Роналду перешел в "Ювентус" за 100 миллионов евро

Итальянский "Ювентус" осуществил трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского "Реала".



Об этом сообщает официальный сайт мадридцев.



"Реал пошел навстречу желанию Криштиану Роналду.



Мы благодарим игрока, отдавшего 9 лет нашему клубу. Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Реала, забив 451 мяч в 438-ми играх. Вместе с ним Реал выиграл 16 титулов. Криштиану Роналду навсегда останется одним из символов Реала и примером для будущих поколений", - говорится в официальном пресс-релизе испанской команды.



По данным журналистов, сумма отступных составила 100 миллионов евро. Переход осуществился даже несмотря на то, что "Реал" первоначально хотел получить за своего лидера на 30 миллионов евро больше.



Контракт Криштиану Роналду с "Реалом" был заключен до 2021 года, однако в последние месяцы игрок конфликтовал с президентом клуба Флорентино Пересом.





