На 114 пляжах Украины обнаружили кишечную палочку

На территории Украины на 114 пляжах не рекомендуют купаться из-за инфекционных загрязнений. Об этом во вторник, 10 июля, сообщается на сайте Минздрава. Отмечается, что на этих пляжах и рекреационных зонах зафиксировано микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки). Такие данные Центр общественного здоровья получил по результатам исследования воды 22 июня - 5 июля.

Минздрав также обнародовал полный перечень пляжей, на которых не рекомендуется купаться и интерактивную карту.



Ранее сообщалось, что ни на одном из киевских пляжей не рекомендуется купаться.



Как сообщалось, на главном пляже Одессы засняли грязевой гейзер. Он возник из-за особенностей ливневой канализации.

