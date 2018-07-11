Госдума может отказаться от введения наказания за исполнение санкций против России

Госдума обсуждает возможность перевода уголовного наказания за исполнение на территории РФ санкций Запада в административную плоскость или полного отказа от этих норм. Об этом журналистам во вторник заявил один из авторов соответствующего законопроекта, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



"Мы обсуждаем сейчас вопрос, возможно ли замещение нормы уголовной нормой административной. Или, может быть, не вводить даже административную", - сказал он, отвечая на уточняющий вопрос о том, возможно ли исключение полностью статьи об уголовной ответственности за исполнение санкций ко второму чтению.



Володин сообщил, что "идет проработка, связанная с первой частью этого законопроекта (где прописываются поправки в Уголовный кодекс о введении ответственности за присоединение к режиму антироссийских санкций на территории РФ - прим. ТАСС)".



"По второй части (законопроекта, где идет речь об уголовном наказании за подстрекательство и пособничество введению санкций - прим. ТАСС) есть консенсус и у делового сообщества, и у экспертов, и у депутатов. Что касается первой части, где уголовная ответственность бизнеса, мы мнение свое скорректировали... Считаем, что эта статья должна быть либо в рамках административной ответственности, либо, в принципе, эту статью можно взять и исключить", - добавил Володин.



По словам спикера, сейчас стоит задача "создавать условия для привлечения инвестиций и делать все, чтобы их объем рос". "Но есть и мнение, что правильно было бы административную ответственность сохранить", - отметил Володин.



Он также подчеркнул, что никаких сомнений в необходимости уголовного наказания для "тех, кто призывает к введению санкций и, более того, делает все для того, чтобы такие решения принимались", нет ни у делового сообщества, ни у экспертов. При этом глава палаты не исключил, что второе чтение законопроекта может пройти до конца весенней сессии.



14 мая спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ и содействия введению ограничительных мер.



Он дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ статьей 284.2 "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией". Ее первой частью вводится ответственность за "совершение действий или бездействие" в целях исполнения антироссийских санкций, если они повлекли ограничение или отказ в совершении гражданами РФ, юридическими лицами, Российской Федерацией, ее регионами или муниципальными образованиями, а также подконтрольными им лицами обычных хозяйственных операций или сделок. Наказание в этом случае предусматривается в виде штрафа до 600 тыс. рублей, либо в виде ограничения свободы до четырех лет, либо принудительных работ на такой же срок, либо лишения свободы до четырех лет со штрафом до 200 тыс. рублей.



Вторая часть новой статьи предлагает квалифицировать в УК РФ пособничество и подстрекательство к введению санкций против России. Под этим в проекте закона понимается "совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц". Под этот же состав подпадает "предоставление рекомендаций и передача сведений", которые привели или могли привести к установлению рестрикций в отношении компаний и граждан РФ.



За такие преступления предусматривается штраф в размере до 500 тыс. рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей.



Оговаривается, что под "обычными хозяйственными операциями или сделками" понимаются юридические действия, которые "свободно совершаются в рамках обычной хозяйственной и иной не противоречащей закону деятельности лицами, не отличающимися от частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им иностранных лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера".



Законопроект был принят в первом чтении, а его второе чтение, которое должно было состояться 17 мая, было отложено для проведения консультаций с бизнесом после того, как Российский союз промышленников и предпринимателей направил в нижнюю палату парламента обращение, где говорилось о недопустимости принятия инициативы в ее первоначальной редакции.



14 июня Володин сообщил, что законопроект может быть скорректирован с учетом предложений бизнеса по переводу ответственности из УК РФ в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Речь идет о переводе в административную ответственность норм, касающихся исполнения антироссийских санкций, и сохранение уголовной ответственности для тех, "кто инициирует, поддерживает санкции, лоббирует их", пояснил председатель Госдумы.

