АМКУ начал проверку гостиниц, которые "рисуют" себе звезды

Территориальные отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начали расследование в отношении самовольного предоставления себе звезд отелями в ряде туристических городов.



Об этом на брифинге сказал председатель АМКУ Юрий Терентьев, сообщает УНН во вторник, 10 июля.



"Есть один эпизод, связанный с ростом цен на гостиничные услуги перед матчем финала Лиги чемпионов в Киеве. Другая проблематика, которая изучается сейчас в Харькове, Днепропетровске, в Одессе, во Львове и Киеве – это вопрос недобросовестной конкуренции, связанные с установлением звезд на гостиницах. Поскольку проверки в Харькове показали, что некоторые отели "рисуют" себе звезды, не имея на это соответствующих юридических полномочий", – рассказал Терентьев.



Как уточнил глава АМКУ, этот харьковский опыт он дал поручение использовать в других городах, которые имеют большой туристический потенциал.



Напомним, накануне финала Лиги чемпионов стоимость проживания в отельных номерах Киева подорожала в десятки, а иногда и в сотни раз.

