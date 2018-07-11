Пола Манафорта перевели в изолятор ближе к адвокатам

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт переведен из одного изолятора временного содержания в штате Вирджиния в другой, ближе к своим адвокатам, говорится в документах суда.



Уточняется, что Манафорт "переводится в центр задержания Александрии, где останется до вынесения приговора". Манафорт обвиняется в мошенничестве и нарушении закона об иностранных агентах. Он был взят под стражу до процесса в июне за попытки связаться со свидетелями по делу, что суд расценил как возможное вмешательство в ход правосудия.



Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег на десятки миллионов долларов. По данным следствия, эти преступления Манафорт совершил еще до того, как стал на время главой предвыборного штаба Трампа в 2016 году.



Следствие против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Защита Манафорта заявляет, что обвинения не имеют отношения к России, так что Мюллер превышает полномочия cвоего расследования. Суд эти аргументы отклонил.

