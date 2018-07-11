Пограничники ждут наплыва нелегальных мигрантов на Украину

Украина вскоре может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов.



Об этом сказал в комментарии Укринформу председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.



"Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в наше государство любым способом", - сказал он.



Цигикал объяснил, что ныне страны ЕС существенно усиливают противодействие незаконной миграции и, соответственно, состоится переориентирование этих потоков на другие направления, в том числе и на Украину.



"Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда. Потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути пытаются попасть на Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении или дальше незаконно переходить границу в ЕС", - отметил он.



Председатель ГПСУ уточнил, что это преимущественно выходцы из Африки и Ближнего Востока.



В связи с этим Цигикал считает, что Украине нужно усиливать миграционное законодательство и криминализировать ответственность за незаконное пересечение государственной границы. Кроме того, заметил он, правоохранительным органам нужно детально отработать аспекты взаимодействия относительно предупреждения попадания незаконных мигрантов в страну и усилить инженерное обустройство границы.



"Это – комплексный вопрос, который касается всех участников сектора национальной безопасности и обороны", - прибавил Цигикал.

