В Раде потребовали расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю

Депутаты Верховной Рады от партии "Самопомощь" зарегистрировали законопроект о расторжении договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В настоящий момент предложение передано на рассмотрение руководства парламента.

Во время заседания Рады представитель партии и инициатор проекта Семен Семенченко также призвал президента Украины Петра Порошенко обратиться с посланием к парламенту в связи со строительством моста через Керченский пролив и "агрессивными действиями России в Азовском море".



Украинские депутаты не раз выдвигали предложения по противодействию России на этой территории. Так, в конце мая политическая партия "УКРОП" ("Украинское объединение патриотов" — Прим. ред.) призвала расторгнуть отношения с Россией, а также ввести санкции против всех российских портов в Черном и Азовском морях. Кроме того, депутаты предложили правительству взять под охрану воды Азовского моря и Керченского пролива и обеспечить их морское патрулирование.



В 2003 году Москва и Киев заключили договор о статусе Азовского моря и Керченского пролива. Согласно документу, эти территории исторически являются внутренними водами России и Украины. Договор определяет правила передвижения по указанной акватории торговых судов и военных кораблей, а также затрагивает вопросы российско-украинского сотрудничества в области судоходства.



Ситуация в Азовском море обострилась после задержания в марте украинскими пограничниками крымского судна "Норд". На борту находились десять российских граждан, которые Киев считает украинскими. В результате девятерых человек оштрафовали за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины", а капитану судна грозит до пяти лет лишения свободы. В российском МИД пообещали способствовать возращению моряков на родину, а крымское управление ФСБ объявило в розыск подозреваемых в захвате "Норда" украинских пограничников.

