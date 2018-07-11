Суд Киева объявил отвод судье по делу Савченко

Суд Киева объявил отвод судье по делу Савченко

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил прошение прокуратуры об отводе судьи Елены Мелешак, которая должна была рассматривать вопрос о продлении меры пресечения в виде ареста депутату Верховной рады Надежде Савченко, объявив перерыв в заседании. Такое решение было принято судом во вторник.

"Суд постановил удовлетворить отвод судьи Мелешак. Ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей направить руководителю аппарата Шевченковского суда Киева для определения следственного судьи", - сообщил судья.

Ранее сторона обвинения заявила, что отбор судьи по рассмотрению продления ареста Савченко был осуществлен с нарушением процедуры. "Ходатайство прокуратуры было распределено на судью Мелешак 6 июля. Однако в тот же день приказом председателя суда судье Мелешак был предоставлен отпуск сроком на один день - 6 июля. Такие обстоятельства исключают участие судьи в распределении дел", - сообщает подробности издание Gordon. Дата очередного заседания суда пока не определена.

Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого также арестовали, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Сама Савченко отвергает все обвинения в свой адрес.

Мера пресечения Савченко в виде ареста истекает 13 июля.