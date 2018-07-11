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- Фермерам разрешили получать статус физически лиц предпринимателей при создании семейных хозяйств
Фермерам разрешили получать статус физически лиц предпринимателей при создании семейных хозяйств
Во вторник, 10 июля народные депутаты проголосовали за законопроект, позволяющий оформить статус физического лица-предпринимателя (ФЛП) тем сельским жителям, которые организовали семейное фермерское хозяйство.
Соответствующий Закон относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств (законопроект № 6490-д) принят Верховной Радой, передает ЮрЛига.
Фермеры смогут стать плательщиками единого налога четвертой группы, при условии соответствия совокупности таких критериев:
- осуществление деятельности исключительно в пределах фермерского хозяйства, зарегистрированного в соответствии с Законом "О фермерском хозяйстве";
- занятие исключительно производством сельскохозяйственной продукции, ее переработкой и поставкой;
- осуществление хозяйственной деятельности (кроме поставок) по месту налогового адреса;
- не использование труда наемных лиц;
- членами фермерского хозяйства такого физического лица является лишь члены его семьи: лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности (в том числе муж/жена, дети);
- площадь сельскохозяйственных угодий в собственности и / или пользовании, земель водного фонда в пользовании членов фермерского хозяйства составляет не менее 2 гектара, но не более 20 гектаров.
Также предусмотрено введение льгот по уплате единого социального взноса для всех членов фермерского хозяйства, в т. ч. его головы (доплата ЕСВ за счет Государственного бюджета в течение 10 лет). НДФЛ по арендной плате за земельные участки (паи) будет взиматься в местные бюджеты по местонахождению таких земельных участков.