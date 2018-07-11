Фермерам разрешили получать статус физически лиц предпринимателей при создании семейных хозяйств

Во вторник, 10 июля народные депутаты проголосовали за законопроект, позволяющий оформить статус физического лица-предпринимателя (ФЛП) тем сельским жителям, которые организовали семейное фермерское хозяйство.



Соответствующий Закон относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств (законопроект № 6490-д) принят Верховной Радой, передает ЮрЛига.



Фермеры смогут стать плательщиками единого налога четвертой группы, при условии соответствия совокупности таких критериев:



- осуществление деятельности исключительно в пределах фермерского хозяйства, зарегистрированного в соответствии с Законом "О фермерском хозяйстве";



- занятие исключительно производством сельскохозяйственной продукции, ее переработкой и поставкой;



- осуществление хозяйственной деятельности (кроме поставок) по месту налогового адреса;



- не использование труда наемных лиц;



- членами фермерского хозяйства такого физического лица является лишь члены его семьи: лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности (в том числе муж/жена, дети);



- площадь сельскохозяйственных угодий в собственности и / или пользовании, земель водного фонда в пользовании членов фермерского хозяйства составляет не менее 2 гектара, но не более 20 гектаров.



Также предусмотрено введение льгот по уплате единого социального взноса для всех членов фермерского хозяйства, в т. ч. его головы (доплата ЕСВ за счет Государственного бюджета в течение 10 лет). НДФЛ по арендной плате за земельные участки (паи) будет взиматься в местные бюджеты по местонахождению таких земельных участков.

