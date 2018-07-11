Координатору националистов "С14" сообщили о подозрении в погроме ромов

Полиция сообщила о подозрении координатору националистической организации "С14" Сергею Мазуру в погроме поселения ромов на Лысой горе в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.



"В ходе расследования уголовного производства по факту нападения на поселения лиц на Лысой горе в Голосеевском районе столицы одному из фигурантов объявили о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сказано в нем.



Следователями готовится представление в суд об избрании мужчине меры пресечения.



Напомним, 10 июля в Борисполе прошли обыски в квартире квартиру координатора организации С14 Сергея Мазура. Сторонники С14 сочли обыск незаконным, а дело ромов только поводом. Лагерь ромов на Лысой горе в Киеве сожгли более двух месяцев назад, в конце апреля.



Сергей Мазур не скрывал причастность к этому своей организации. С14 называли свои действия "уборкой парковых зон от свалок".

