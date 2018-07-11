Великобритания оштрафует Facebook на 500 тысяч фунтов стерлингов

Британское управление комиссара по вопросам информации выписало руководству Facebook штраф в размере 500 тысяч фунтов (660 тысяч долларов) за скандал с компанией Cambridge Analytica, незаконно собиравшей личные данные пользователей соцсети.



Размер штрафа — максимально возможный в соответствии с британским законом о защите данных от 1998 года, сообщает The Guardian. Европейский регламент по защите данных (GDPR), предусматривающий более крупные штрафы до 20 миллионов евро, вступил в силу уже после произошедшей утечки данных пользователей Facebook, поэтому социальная сеть была оштрафована по старому закону.



Компания Cambridge Analytica нелегально получила личную информацию 87 миллионов пользователей Facebook, чтобы использовать их в политической рекламе. В мае 2018 года компания объявила о банкротстве.



Из-за скандала с Cambridge Analytica глава Facebook Марк Цукерберг выступал на слушаниях в Конгрессе США и в Европейском парламенте.

