МЭРТ прогнозирует рост цен на газ для населения на 18% в текущем году

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) прогнозирует рост предельных розничных цен на газ для населения в 2018 году (декабрь к декабрю прошлого года) на 18%, свидетельствует проект правительственного постановления о прогнозе социального и экономического развития на 2019-2021 годы, которым располагает агентство. Согласно документу, цена на газ для населения в 2019 году может увеличиться на 5-8% (зависимо от сценария), в 2020 году – на 14%, а в 2021 году – останутся неизменными.



Розничные тарифы электроэнергии для бытовых потребителей, по прогнозу МЭРТ, в 2018 году (декабрь к декабрю прошлого года) меняться не будут, а в 2019-2021 годах их ожидает ежегодный 25%-й рост.



По расчетам министерства, розничные тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий в 2018 году увеличатся на 16%, а в 2019-2021 ежегодный рост составит 10%.

