В БПП сомневаются, что Рада до конца сессии проголосует за новый состав ЦИК

Верховная Рада Украины вряд ли проголосует до конца сессии за обновление состава Центральной избирательной комиссии, считает народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", представитель Кабинета министров в парламенте Вадим Денисенко.



"Увидим ли этот вопрос в сессионном зале? Я даже не сомневаюсь в этом. Я думаю, что на самом деле мы увидим в зале вопрос нового Центризбиркома, но будет ли он проголосован – здесь есть большой вопрос. Я достаточно пессимистично смотрю на эти перспективы, и пока я не вижу голосов за то, чтобы мы обновили Центризбирком завтра", - сказал В.Денисенко журналистам в кулуарах парламента среду в Киеве.



По его словам, в настоящее время не найден компромисс относительно того, как заполнить 13 вакантных мест в ЦИК при имеющихся 14 кандидатах .

